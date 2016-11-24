Вашингтон, 24 ноября, 2016, 14:07 — ИА Регнум.



Brett_Hondow Доллары

Кандидат на пост главы Белого дома от Зеленой партии Джилл Стайн готова потребовать пересчет голосов избирателей в ключевых штатах США, заявили в её предвыборном штабе 24 ноября. Об этом сообщает The Guardian.

Стайн запустила электронный сбор средств в фонд пересчета, который уже набрал сумму, превосходящую необходимые для подачи требования $2 млн в штате Висконсин. Она отметила, что действует в связи «убедительными доказательствами аномалий на выборах», тогда как анализ данных показал «значительные расхождения» в голосах избирателей. К утру 24 ноября кампания собрала более $2,5 млн.

«Эти вопросы требуют проверки до того, как президентские выборы в США 2016 года сертифицированы», — говорится в её заявлении. «Мы заслуживаем выборов, которым может доверять».

Для пересчета во всех трех ключевых штатах потребуется собрать от $6 млн до 7 млн. Процесс необходимо начать до 25 ноября.