Калуга, 24 ноября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Качество работ по благоустройству двора дома №21 по улице Фридриха Энгельса в Калуге оценил сегодня, 24 ноября, депутат калужского городского парламента Максим Платов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, ранее в этом дворе была установлена детская площадка.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Работы по благоустройству своего двора жители приняли без замечаний,

«Мы видим, как преобразилась дворовая территория, — отметил Максим Платов. — Я и глава городского самоуправления Александр Иванов неоднократно встречались с жителями, чтобы выяснить, каким они хотят видеть свой двор. В частности, жители просили сделать в их дворе парковочный карман. В 2016 году городской Думой были выделены средства. Теперь асфальтовое покрытие соответствует требованиям, выполнен отвод воды, установлены бордюрные камни, а также леерное ограждение для детской площадки. Срок гарантии на данный объект три года. Замечаний у меня, как у депутата, пока нет. Впрочем, наш самый главный критерий оценки выполненных работ — это мнение жителей».

«Подрядчик добросовестно подошел к работе», — считает житель дома Дмитрий Лазарев. — Наконец мы получили вместительную парковку. Нас все устраивает!»

Депутатом и жителями двор был принят без замечаний.