Омск, 24 ноября, 2016, 14:06 — ИА Регнум. С марта текущего года в управление Россельхознадзора по Омской области поступило 33 заявки от участников внешнеэкономической деятельности о включении их в реестр экспортеров пшеницы в Китай. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, работы проводились в 50 хозяйствах Омской области.

Hans Пшеница

Уточняется, что к пшенице, экспортируемой из России в Китай, предъявляются особые требования. Должен быть проведен контроль на всех этапах возделывания и перед закладкой на хранение партий, предназначенных для экспорта.

В результате проведенной работы четыре хозяйства отказались от включения в реестр экспортеров. 25 хозяйств получили от управления отказ во включении в реестр. 21 хозяйство Омской области включено в реестр экспортеров зерна пшеницы в КНР. К отгрузке подготовлено 59,65 тыс. тонн пшеницы.

Как уточнили в Россельхознадзоре, отгрузка может осуществляться с шести элеваторов Омской области: ОАО «Омскхлебопродукт»; ООО «Сибирский КХП»; ОАО «Омская макаронная фабрика»; ООО «Омское продовольствие»; ООО «Калачинский элеватор»; ОАО «Исилькульский элеватор».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году омские аграрии собрали 3 миллиона 470 тысяч тонн зерна. По данным облправительства, для внутренних нужд региона необходимо около 800 тысяч тонн. Большая часть собранной пшеницы — третьего класса.

Напомним, в октябре власти региона заявили, что Омская область готовится к отправке зерна нового урожая в Китай. Ежегодно на реализацию, в том числе на экспорт, направляется порядка 1 млн тонн от общих объемов зерна, выращиваемого в регионе.

В этом году омские хозяйства планируют продать зерно нового урожая Китаю в соответствии с межправительственным соглашением о поставках российской растениеводческой продукции, достигнутым между Россией и КНР в декабре 2015 года.

«Китайская сторона выдвинула достаточно жесткие требования к качеству и условиям хранения экспортного зерна, и правительство Омской области держит на контроле их выполнение», — говорилось в сообщении властей региона.

Омское зерно пользуется популярностью в Московской и Ленинградской областях, а также на Дальнем Востоке, отметили в правительстве региона.