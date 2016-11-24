Лондон, 24 ноября, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Британский производитель спортивных и гоночных автомобилей Lotus впервые с 1970-х годов получит операционную прибыль по итогам года. Об этом заявил глава компании Жан-Марк Жале, сообщает Auto Express.

Lotus-driver.it Производство гоночных автомобилей Lotus

По словам Жале, успехом Lotus обязан спорткару Evora 400, продажи которого стартовали в США и Канаде в августе этого года. На сегодняшний день производитель принимает заказы на четырехместные автомобили, которые клиенты смогут получить не раньше марта будущего года.

Как объяснил Жале, компания сократила численность сотрудников и увеличила объемы выпуска, что также стало причиной выхода в плюс. В настоящее время персонал Lotus насчитывает 800 человек, при этом ежегодно компания выпускает 2000 автомобилей более высокого качества, чем раньше, отметил Жале. Когда он занял пост руководителя Lotus, в компании насчитывалось 1200 сотрудников, которые производили 1200 автомобилей в год.