Калуга, 24 ноября, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Чаепитием, концертом и подарками отметили 23 ноября День опекуна в Калуге, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы. Тепло приветствуя опекунов и приёмных родителей, глава городского самоуправления Александр Иванов отметил: «День опекуна это особый праздник. Это праздник людей, взявших на себя тяжелую ношу по воспитанию детей, рядом с которыми, по различным причинам, нет родителей».

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. Лучшие опекуны Калуги были поощрены Благодарственными письмами.

«Вы самоотверженно принимаете на воспитание в свои семьи детей, которые остро нуждаются в родительской любви и заботе, нередко это дети с особенностями в развитии, требующие особого внимания. Любовь и сердечное тепло, которое вы им дарите, помогает им преодолеть все трудности и невзгоды. Я восхищаюсь людьми, которые взяли на себя труд воспитывать не своих детей, пусть они, как правило, им и не совсем чужие. Оказывая помощь детям, вы подаете всему нашему обществу пример доброты, участияи душевной щедрости. Низкий вам поклон! Благодарю вас за ваше большое сердце, доброту и отзывчивость, искреннюю заботу о детях», — сказал глава Калуги.

Александр Иванов также подчеркнул, что городские власти продолжат создавать условия и поддерживать все формы устройства детей в семью.

На праздничном вечере приёмным родителям были вручены Благодарственные письма главы городского самоуправления.