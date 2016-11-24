Красногорск, 24 ноября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Газовый долг Московской области на 24 ноября 2016 года составляет более 6 миллиардов рублей. Основными причинами его образования стали долги Минобороны перед областью, устаревшая инфраструктура и неэффективные котельные, а также хищения средств в сфере ЖКХ. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Hyser.com.ua Долг за газ

«На текущий момент долг по газу — 6,2 миллиарда. Это на 1,1 миллиарда больше, чем было в прошлом году, но он будет компенсирован до 15 декабря из бюджета Московской области на прямую «Газпрому». Ситуация возникла в связи с тем, что долги предприятий Минобороны перед Московской областью составляют 1,2 млрд. Минобороны в связи с тем, что громкие дела были уголовные не имело возможности погасить эти долги. Коллеги пошли нам на встречу и в счет долгов передают достаточно дорогое имущество Минобороны. В этой связи бюджет Московской области имел возможность выделить средства на прямые расчеты с «Газпромом», — пояснил министр.

Хромушин также отметил, что холдинговая компания «Газпрома» — «Газпром теплоэнерго» может реструктурировать до 2,4 млрд рублей газового долга области параллельно модернизируя инфраструктуру ЖКХ в регионе.

«Наша задача — до 1 января выйти без прироста задолженности по сравнению с прошлым годом. Дальше вопрос — что делать с этим долгом дальше? Дальше ситуация такая: у нас в трех муниципальных районах самая тяжелая долговая ситуация: Пушкинский район, Серпуховский район и заходит «Газпром теплоэнерго» — холдинговая структура «Газпрома», и в результате своего захода по концессионной схеме, они 1,9 миллиардов долгов реструктурирует. Фактически эта сумма с долгов региона будет списана. Они также рассматривают еще два района: Клинский и Дмитровский. В этом случае общий объем реструктурированной задолженности будет 2,4 млрд. Если уберем эту сумму и каждый год мы выходим на цифру порядка 5 млрд рублей. Далее остается работа правоохранительных органов», — заключил министр, подчеркнув, что было ужк возбуждено более 48 дел в связи с хищениями в сфере ЖКХ.

Напомним, октябре 2016 года Хромушин заявлял, что наибольшие долги за газ есть в Орехово-Зуевском районе, городе Орехово-Зуево, Ногинском, Дмитровском, Клинском, Солнечногорском районах. Тогда большинство проблем у муниципалитетов области возникло из-за недостаточной работы и из-за неэффективных котельных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, С 10 октября жители почти 30 многоквартирных домов в микрорайоне Шепчинки города Подольска не получали горячую воду и отопление в свои квартиры. Мерзнуть гражданам приходилось из-за долгов за газ котельной АО «ПЭМЗ», работа которой была приостановлена. Нормализовать ситуацию удалось лишь к 14 октября. Долг котельной за газ взяла на себя администрация муниципалитета. Читайте ранее в этом сюжете:

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