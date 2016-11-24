Севастополь, 24 ноября, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Бывший председатель Законодательного собрания Севастополя, инициатор законопроекта о прямых выборах главы Севастополя, депутат Алексей Чалый не собирается выдвигать свою кандидатуру на пост губернатора. Об этом он заявил 24 ноября после утверждения ЗС нормы прямых выборов главы Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM.

knerri61 Отказ от выборов

«На сегодняшний день я не планирую баллотироваться в губернаторы», — сказал Чалый, отметив, что выполнил свое обещание о том, что предпримет усилия, чтобы севастопольцы могли избирать губернатора.

«Вместе с тем, чтобы горожане не расслаблялись — потому что это всего лишь инструмент. Это право, которое переходит вместе с ответственностью. Теперь ответственность за формирование всего спектра власти в городе будет лежать непосредственно на жителях города», — сказал Чалый.

Нынешний председатель Законодательного собрания Екатерина Алтабаева назвала решение ЗС важным и долгожданным. Она считает, что единодушие депутатов при голосовании показало, что разногласия на этапе обсуждения были разрешены, и «возобладал здравый смысл и гражданская позиция депутатов по отношению к своему городу».

Она отметила, что принятые изменения в устав вступят в силу после того, как его подпишет врио губернатора Дмитрий Овсянников, и спустя 10 дней согласно регламенту Заксобрания.

«Для того, чтобы сама процедура, которая прописана в уставе очень условно, была осуществлена, нужно принять закон о выборах губернатора и об его отзыве», — сказала Алтабаева. Спикер добавила, что работа над законопроектом ведется совместно с городским правительством.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании 24 ноября депутаты ЗС утвердили поправки в городской устав, согласно которым главу исполнительной власти Севастополя будут избирать путем прямых выборов.

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Согласно действовавшему до принятия поправок уставу города, губернатор Севастополя избирался депутатами Законодательного собрания из трех кандидатов, предложенных президентом РФ Владимиром Путиным. Предварительно своих кандидатов должны утверждать три парламентские партии. Именно таким образом в октябре 2014 года был утвержден на должность бывший губернатор Сергей Меняйло.