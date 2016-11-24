Ярославль, 24 ноября, 2016, 13:49 — ИА Регнум. На Ярославскую область 24 ноября 2016 года вновь обрушился ледяной дождь. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Ночью дождь в условиях минусовой температуры шел в Рыбинске и парализовал некоторых участках движение транспорта, пешеходные дорожки превратились в каток.

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Резко осложнилась обстановка на дорогах региона. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Ярославской области, В 10−40 на 7 км автодороги Пречистое — Любим Первомайского района Ярославской области произошло ДТП участием «Мерседеса» и «ВАЗ «2110», два человека погибли, один отправлен в больницу. На место выезжали пожарная часть №46, скорая помощь, ГИБДД. Всего работало и пяти единиц техники и шестнадцати человек личного состава.

Спустя час, в 11−28 в районе п. Некрасово Ярославского района столкнулись «Ауди» и «ВАЗ 2104», машины полностью искорежены, два человека погибли. На место выезжали пожарно-спасательная часть №18, бригада скорой помощи, ГИБДД, территориальный центр медицины катастроф, оперативная группа противопожарной службы в количестве шести единиц техники и двадцати человек личного состава.

Как сообщили в ГИБДД области, из-за аномальной погоды самая сложная обстановка образовалась на дорогах Рыбинского, Первомайского и Ярославского районов. Сотрудники ГИБДД просят автомобилистов соблюдать скоростной режим, дистанцию, учитывая погодные условия.

Днем ледяной дождь начался и в самом областном центре. На 25 ноября 2016 года синоптики прогнозируют ночью мороз, а днем плюсовую температуру и снег с дождем.