Калуга, 24 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Воспитанников социального приюта «Мечта» в Калужской области навестили 23 ноября члены парламентской фракции «Единая Россия». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской Думы Калуги.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги. На встрече друзей

«Мы возобновляем нашу давнюю традицию по оказанию шефской помощи социальному детскому приюту «Мечта», — сказал глава городского самоуправления Александр Иванов. — На некоторое время приют перешёл в ведение областных структур, но теперь вернулся в ведение города и мы намерены продолжить шефство над ним. Мы будем оказывать воспитанникам «Мечты» всю возможную помощь».

Дети из приюта «Мечта» подготовили для гостей концертную программу и творческие конкурсы.

Депутаты также посетили детский центр «Созвездие», где парламентариев встретили концертом. «Центр развития творчества детей «Созвездие» — является источником развития талантов нашего города, — подчеркнул Александр Иванов. — Это одно из лучших образовательных учреждений города, которое даёт юным талантливым калужанам знания и подготовку, позволяющие им успешно выступать на всероссийских и международных конкурсах. Примером здесь может служить Антон Чухрий, претендент на победу во Всероссийском конкурсе «Синяя птица», начинавший своё обучение в центре «Созвездие», и многие другие ребята, прославившие наш город».

Депутаты городской Думы материально поддержали центр «Созвездие», предусмотрев в бюджете 2016 года средства на ремонт и реконструкцию новых помещений центра.

«Первого декабря партия «Единая Россия» отмечает свой пятнадцатый день рождения, — рассказал заместитель председателя калужского городского парламента, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Павлов. — У нас есть добрая традиция в день рождения не получать подарки, а дарить их детским учреждениям. Дети приюта «Мечта» и детского центра «Созвездие» встретили нас радушно, подарив свои выступления и улыбки. Мы, всвою очередь, приготовили для них подарки».

Воспитанников «Мечты» и «Созвездия» ждали приятные сюрпризы. Помимо сладких подарков приюту «Мечта» были переданы ковровые покрытия, а воспитанники детского цента «Созвездие» отныне будут выступать с новыми комплектами радиомикрофонов.