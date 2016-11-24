Москва, 24 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. России направляет в Израиль два самолета-амфибии Бе-200ЧС и оперативную группу для тушения природных пожаров. Самолеты вылетят в Израиль сегодня в ближайшее время с подмосковного аэродрома Раменское, сообщили в МЧС РФ.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент)

Экипажи самолетов, которые направляются в Израиль, подготовлены к работе в сложных условиях и имеют огромный опыт тушения пожаров.

Как сообщает ИА REGNUM, в нескольких районах Израиле из-за сильного сухого ветра третьи сутки продолжаются лесные пожары. Огонь бушует в настоящий момент в районе поселка Натаф близ Иерусалима, леса и кустарник горят также в районе Латруна на полпути между Тель-Авивом и Иерусалимом, на севере сложная ситуация из-за пожаров отмечается на подъездах к городам Хайфа, Хадера и Зихрон-Яаков. В ряде районов власти объявили режим ЧП и провели эвакуацию населения,