Симферополь, 24 ноября, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Устанавливаемые в Крыму по просьбе ОНФ и поручению президента РФ Владимира Путина спортплощадки для воркаута общей стоимостью в 500 млн рублей частично оказались некачественными. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

Simongrizon Площадка для воркаута

«В октябре текущего года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал распоряжение о выделении дополнительных 500 млн рублей в бюджет Республики Крым на приобретение спортивных площадок. К сожалению, на мой адрес в Facebook поступают обращения о закупке некачественных спортплощадок недобросовестными подрядчиками. Допускать подобное разгильдяйство нельзя», — написал Аксёнов.

Глава Крыма поручил министерству спорта республики «скоординировать работу в данном направлении и проработать четкий план выполнения поручения Президента».

«Должны быть приняты заявки от муниципалитетов, в которых будет указано количество площадок на каждый город и необходимое для них оборудование. Кроме того, Министерство спорта до конца текущего года должно выверить, в каких муниципальных образованиях под какое количество площадок власти готовы предоставить земельные участки. Особенное внимание уделить сельским районам. По окончании всех работ практически в каждом поселковом совете обязана находиться такая спортивная площадка», — написал Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин во время диалога с активистами на третьем межрегиональном форуме «Форум действий. Крым» в Ялте 26 октября пообещал поддержку в вопросе финансирования установки площадок для воркаута по просьбе активистов регионального штаба ОНФ. Крымчане попросили поддержку в строительстве 2,5 тысячи площадок для воркаута на полуострове общей стоимостью в 500 млн рублей.

«Давайте мы добавим вам денег на эти площадки. Только таким образом, чтобы деньги пошли на эти площадки», — предложил президент, отметив, что в Крыму ситуация с развитием уличного спорта ничем не лучше, чем в среднем по сельским районам России, поскольку на полуострове этим вопросом не занимались.

«Здесь нужно сделать опережающие шаги. Нужно 500 миллионов? Хорошо», — сказал Владимир Путин.