Москва, 24 ноября, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Известный певец Алексей Глызин был в экстренном порядке доставлен в одну из московских клиник. Артист проходит курс интенсивной терапии, сообщает 24 ноября «Лайф».

Botinok.co.il Алексей Глызин

Поводом для госпитализации стала острая боль. Певца поместили в стационар, за его состоянием наблюдают врачи. Сам Глызин подтвердил, что находится в больнице.

«У меня резко упало давление, и врачи делают всё возможное, чтобы спасти мою жизнь. Я нахожусь в палате интенсивной терапии. Спасибо за беспокойство», — сказал 62-летний артист.

В 70−80-е годы Алексей Глызин выступал в составе ансамблей «Добры молодцы», «Самоцветы», «Веселые ребята», в конце 80-х годов начал сольную карьеру. В 2006 году певцу было присвоено звание заслуженного артиста России.