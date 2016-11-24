Москва, 24 ноября, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Министерство обороны учредило медали «Ветеран Вооружённых сил Российской Федерации». Об этом сегодня, 24 ноября, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на конференции Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

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Кроме того, в июле 2016 принят федеральный закон, приравнивающий к ветеранам боевых действий граждан, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики.

В октябре в правительство РФ внесён проект федерального закона, предусматривающий повышение пенсий родителям, потерявшим двух и более детей-военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей.