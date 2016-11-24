Ростов-на-Дону, 24 ноября, 2016, 13:34 — ИА Регнум.



Gellinger Автомобильная авария

В Ростовской области произошла дорожная авария, которая унесла жизни четырёх человек. Среди жертв лобового столкновения — младенец, которому не исполнилось и года. Об этом ИА REGNUM сообщили в дорожной полиции 24 ноября.

ДТП произошло утром на 960-м километре трассы М-4 «Дон» в Красносулинском районе. По имеющейся информации, водитель «ВАЗ-2106» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Skoda. В результате аварии погибли водитель и пассажир отечественной машины и два пассажира иномарки.

Напомним, что на Дону температура воздуха уже понизилась до минусовых отметок. На некоторых участках трассы возможно затруднение движения из-за снежных заносов. Так, спасателям уже приходилось вытаскивать из снежного плена автовладельцев и школьный автобус. Водителей призывают быть внимательными и соблюдать осторожность.

По итогам десяти месяцев 2016 года, в Ростовской области произошло 4 тыс. 148 аварий, в которых погибло 565 человек, в том числе 127 пешеходов, более 5 тысяч — получили травмы. Память жертв ДТП почтили в минувшие выходные. В регионе прошла акция «565 унесённых жизней». В честь погибших в Ростове-на-Дону неравнодушные люди создали «дерево памяти» у входа в парк имени Горького.