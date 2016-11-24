Ставрополь, 24 ноября, 2016, 13:30 — ИА Регнум.



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Дефицит бюджета Ставропольского края на 2017 год составит 3 млрд 544 млн 287 тыс. рублей. Это уточненные данные бюджета на будущий год, одобренного сразу в двух чтениях 24 ноября на заседании регионального парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как сообщил глава согласительной комиссии по региональному бюджету, первый заместитель председателя думы Ставропольского края шестого созыва Дмитрий Судавцов, согласно уточненным после внесения поправок данным, объем доходов бюджета на 2017 год должен составить 79 млрд 110 млн 124 тыс. рублей, расходы составят 82 млрд 555 млн 412 тыс. рублей.

При формировании бюджета Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов запланировано увеличение его доходов на 15%. Собственные доходы запланированы с плавным ростом в районе 5,4%, сообщила на заседании вице-премьер и министр финансов Ставропольского края Лариса Калинченко.

При этом она отметила, что изменения налогового законодательства уменьшает налоговую базу края на сумму более 3,5 млрд рублей. Вместе с тем, объем госпомощи планируется на уровне 2016 года, поскольку новых данных из федерального центра еще не поступило.

При расчете расходов бюджета Ставрополья учтены ограничения федерального законодательства и соглашения между правительством Ставрополья и РФ по предоставлению государственных кредитов. Для Ставрополья установлены ограничения по объему госдолга и дефицита в объеме не более 5%.

Калинченко отметила также, что в бюджете Ставропольского края сохранены такие местные программы, как замена школьных окон и ремонт крыш в школах и детсадах края. На поддержку местных инициатив муниципалитетов в бюджете предусмотрены 200 млн рублей.

Что касается расходной части бюджета на 2017 год, то 66% расходов будут направлены в сферу образования, социальной политики и здравоохранения.

Каждое из этих направлений имеет тенденции к росту. Сохранен уровень расходов на зарплату бюджетников на уровне 2016 года. Увеличены также расходы на зарплаты бюджетникам в связи с ростом минимального размера оплаты труда.

Учтены расходы на социальные выплаты в объеме 9,9 млрд рублей. Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2017 году индексации этих выплат проводиться не будет. Увеличены расходы на социальные выплаты неработающему населению и тем, кто страдает хроническими заболеваниями.

В бюджете сохранен на уровне прошлого года объем господдержки реального сектора экономики.

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Глава согласительной комиссии по региональному бюджету Дмитрий Судавцов добавил также, что, по итогам работы комиссии, из регионального бюджета будет выделено 9,5 млн рублей с софинансированием из федерального бюджета в объеме 150 млн рублей на дома культуры в сельской местности.

За счет регионального бюджета будут направлены средства на поддержку науки в бизнесе, еще 100 млн рублей будут выделены на займы промышленным предприятиям.

На заседании регионального парламента был также в двух чтениях одобрен бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ставропольского края на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.