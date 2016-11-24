Хельсинки, 24 ноября, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Замена текущих социальных выплат в Финляндии системой гарантированного базового дохода будет эффективной для экономики страны. Об этом заявила генеральный директор финской Организации социального страхования (Kela) Лииса Хюссяля, сообщает издание The Helsinki Times сегодня, 24 ноября.

Yle.fi

Эксперт обращает внимание на разрозненность финской системы социального обеспечения. По её мнению, различные пособия необходимо объединить в более крупную систему. Социальные выплаты больше не являются для финнов лишь временным средством поддержки, отмечает Хюссиля. Тщательно продуманная схема базового гарантированного дохода может быть более экономически эффективной и обеспечивать социальную защиту «во времена перемен», убеждена гендиректор Kela.

Напомним, ряд финских экспертов критикуют эксперимент правительства по введению гарантированного базового дохода. Финский политик, член городского совета города Хельсинки Осмо Сойнинваара называет предлагаемую государством схему «глупой» и «возмутительно дорогой». По его мнению, введение базового дохода вызовет дефицит бюджета размером до 15 млрд евро, если эксперимент будет реализован в крупных масштабах. Такого же мнения придерживается экономист банка Nordea Олли Карккайнен. По его словам, в результате эксперимента государственная казна не досчитается порядка 10 млрд евро, если не будут внесены изменения в действующую систему налогообложения. Эксперт считает, что предложение правительства является чистой теорией, а не реалистичным способом для создания работающей системы гарантированного базового дохода.

По оценке Kela, внедрение системы гарантированного базового дохода потребует увеличения налоговых поступлений на 11 миллиардов евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в этом году в Финляндии приступили к эксперименту по введению гарантированного базового дохода. Две тысячи жителей Финляндии, выбранные случайным образом, будут в течение нескольких месяцев получать от государства фиксированную сумму в 560 евро. Эксперимент призван оценить деловую активность и уровень благосостояния граждан до и после начала выплат. Сообщается, что если эксперимент будет признан удачным, правительство будет добиваться безвозмездных выплат для всего населения страны.