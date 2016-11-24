Санкт-Петербург, 24 ноября, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Спикер Государственной думы Федерального собрания РФ Вячеслав Володин избран председателем Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает корреспондент ИА REGNUM из Таврического дворца Санкт-Петербурга.

Iacis.ru Таврический дворец

Голосование за кандидатуру нового председателя состоялось на девятом пленарном заседании ПА ОДКБ. Ранее на заседании совета ассамблеи Вячеслава Володина единогласно выдвинули на этот пост. Новый председатель будет занимать его в течение трех лет. Володин сменит на этом посту спикера Госдумы VI созыва Сергея Нарышкина.

Вячеслав Володин поблагодарил коллег из парламентов стран ОДКБ за оказанную ему честь. «Это, конечно, очень ответственно для меня, в первую очередь, это кредит доверия, постараюсь его оправдать», — сказал Володин.

Парламентская Ассамблея Организации Договора о коллективной безопасности — орган межпарламентского сотрудничества государств — участников МПА СНГ — членов ОДКБ, создан 16 ноября 2006 г. В ПА ОДКБ входят представители парламентов шести стран: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана. Всего в состав ПА ОДКБ входит 79 депутатов и действует три постоянные комиссии — по социально-экономическим и правовым вопросам, по политическим вопросам и международному сотрудничеству, по вопросам обороны и безопасности. В юбилейный год со дня своего создания на пленарном заседании присутствуют также представители Афганистана, Сербии, Пакистана, Ирана, Кубы, Индии.