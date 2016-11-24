Архангельск, 24 ноября, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Как сообщили в отделе содержания дорог и безопасности дорожного движения, в рамках действующих муниципальных контрактов на выполнение работ по сезонному содержанию объектов дорожной инфраструктуры часть дорог с низкой интенсивностью движения и практически все внутриквартальные проезды будут содержаться под уплотненным снежным покровом — накатом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Архангельска.

Чайльд Гассам. Уборка снега, Новая Англия . 1905

Как отметил начальник отдела содержания дорог и безопасности дорожного движения Антон Верещагин, подобная технология используется в столице Поморья не впервые.

«Эта технология применяется в Архангельске довольно давно. Поскольку в городе множество дорог с переходным и низшим типом покрытия (грунт, гравий, кора и т.п.), а также достаточное количество улиц с неудовлетворительным состоянием асфальтобетонного покрытия, то эти дороги наиболее целесообразно держать под слоем снежного наката», — рассказал Антон Верещагин.

Он пояснил, что содержание дороги в накате позволяет снизить использование химических реагентов, такая технология более экологически безопасна и не способствует образованию коррозии кузова автомобиля. Отпадает потребность в вывозе снега. В тоже время, снежный накат позволяет продлевать срок службы дорог за счет снижения температурного воздействия и предотвращения доступа влаги к асфальтобетонному покрытию проезжей части. Кроме того, уплотненный снежный покров обеспечивает надежную защиту асфальта от шипованной зимней резины автотранспорта.

Данная технология очень распространена на дорогах Финляндии, большое количество которых содержится под снежным накатом. Там при необходимости используют гранитную крошку, которую перед посыпкой предварительно разогревают, чтобы при россыпи ее на снежно-ледяную поверхность, она «вплавлялась» в покрытие и обеспечивала достойное сцепление автомобиля с дорогой. Также используется оборудование для нарезки бороздок на поверхности покрытия (сетчатые ножи для грейдеров), которые способствуют увеличению коэффициента сцепления.

Как отмечает Антон Верещагин, к сожалению, в полной мере применять такие современные технологии содержания дорог муниципалитет не имеет возможности в силу их высокой стоимости, а также отсутствия специальной техники. Однако работа в этом направлении ведется, как со стороны администрации города, так и со стороны обслуживающих организаций.

Этой зимой в снежно-ледяном накате будут содержаться улицы 2-й категории протяженностью 42 км, а также улицы 3-й категории и внутриквартальные проезды протяженностью 317 км.

Отметим, что это сообщение мэрии уже породило множество шуток у архангелогородцев, которые уверены, что и ранее все улицы города содержались «в накате», а также «в полете», «в пролете» и так далее.