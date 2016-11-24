Калуга, 24 ноября, 2016, 13:16 — ИА Регнум. Семья неплательщиков за коммунальные услуги в городе Балабаново Калужской области переселена из муниципального жилья в помещение меньшей площади. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 24 ноября официальный представитель пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

Фото пресс-службы УФССП по Калужской области Выселение злостных неплательщиков за ЖКХ

По ее словам, так называемые «переселенцы» из Балабаново длительное время не платили за «коммуналку», собрав внушительную сумму долга. Должникам сначала отключили электроэнергию, а затем было принято судебное решение о выселении неплательщиков в помещение меньшей площади.

В Боровском районном отделе судебных приставов было возбуждено исполнительное производство о выселении должников, но семья не спешила исполнять решение суда и съезжать из квартиры. Судебным приставам вместе с работниками администрации города, полицейским и представителем МЧС пришлось принудительно выселить должников. В итоге квартира была освобождена, имущество неплательщиков перевезено в новое жилое помещение, предоставленное горадминистрацией.

«Злостными неплательщиками за «коммуналку» в Калужской области в настоящее время являются тысячи человек. С начала 2016 года судебными приставами выселено из квартир 57 должников, и в том числе неплательщиков за ЖКХ. В 2015 году таких граждан в регионе было — 35», — подчеркнула Любовь Скакун.

Напомним, что в соответствии со статьей 90 Жилищного кодекса Российской Федерации, если наниматель и проживающие совместно с ним члены семьи в течение более шести месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения с меньшей площадью по договору социального найма.