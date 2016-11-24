Москва, 24 ноября, 2016, 13:14 — ИА Регнум. Россия действительно готова заморозить добычу нефти на достигнутом уровне. Это будет означать сокращение добычи относительно плана на будущий год, заявил журналистам министр энергетики страны Александр Новак.

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По его словам, позиция России в этом вопросе остается последовательной и соответствует тому, что ранее озвучил Владимир Путин. Заморозка нефтедобычи на текущем уровне является сложной и жесткой ситуацией, так как на 2017 год в планы заложен рост добычи, пояснил министр.

Таким образом, заморозка добычи Россией станет вкладом в сокращение нефтедобычи на 200−300 тыс. баррелей в сутки. Ограничение добычи коснется действующих месторождений.