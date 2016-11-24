Самара, 24 ноября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. Со ссылкой на источник в правоохранительных органах ProGorodSamara сообщает, что «в данные минуты в министерстве строительства Самарской области и офисах ООО «С.И.Т.И.» (компания строит объекты к ЧМ-2018), проходят обыски», передает ИА REGNUM.

sempsons Обыск

Обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела, однако, по какой именно статье, не уточняется. Источник сообщает, что возбуждение дела может быть связано со вчерашним визитом вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко.

Компания «С.и.т.и» является подрядчиком таких строительных проектов, как «Жигулевская долина» в Тольятти, микрорайон «Южный Город», станция метро «Алабинская» и другие. Также они строят дождевой коллектор на стадионе к ЧМ-2018, пишет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2016 года бывший тогда депутатом Госдумы Александр Хинштейн обратился с официальными письмами к генпрокурору России, начальнику Управления по противодействию коррупции администрации президента РФ, министру МВД России, директору ФСБ России, председателю СК России, министру строительства и ЖКХ России, первому заместителю председателя правительства РФ ИгорюШувалову, зампреду правительства РФ Дмитрию Козаку, председателю Общественного совета при Минстрое России, председателю Счетной палаты РФ и руководителю ФАС России. В письмах он просил незамедлительного вмешательства в связи с масштабными нарушениями, злоупотреблениями и коррупционными проявлениями со стороны должностных лиц министерства строительства Самарской области и подведомственных ему учреждений, которые носят системный характер.

В обращении депутата отмечается, что «в результате противоправных действий руководителей Минстроя федеральному бюджету и бюджету Самарской области нанесен и продолжает наноситься многомиллиардный ущерб».

«В настоящее время в Самарской области сложилась системная коррупционная практика распределения крупных бюджетных подрядов среди компаний, афиллированных с руководством Минстроя или пользующихся его покровительством. При этом государственные контракты заключаются по завышенным ценам с подрядчиками, не обладающими ни производственными, ни профессиональными ресурсами для их исполнения, а другие юридические лица искусственно не допускаются до аукционов, что приводит к потерям бюджета, а также к срыву ввода объектов»,-указано в документе.

«Наиболее ярким примером этому является ситуация с ООО «С.И.Т.И.». Начиная с 2014 г., указанная компания регулярно получает крупные госконтракты на строительство в Самарской области объектов высокой степени сложности с совершенно различной спецификой. За 2014−2015 гг. с ООО «С.И.Т.И.» было заключено 14 госконтрактов на общую сумму свыше 5,5 млрд. руб. В их числе: строительство физкультурно-спортивного комплекса в Промышленном районе г. Самары (443 млн. руб.), строительство станции метро «Алабинская» (824,65 млн. руб.), реконструкция автодороги Волжский-Курумоч (2 316 млн. руб.), строительство берегоукрепления у с. Рождествено Волжского района (590,2 млн. руб.), строительство ледового комплекса в Октябрьском районе г. Самары (98,5 млн. руб.), поставка оборудования для технопарка в г. Тольятти (126,6 млн. руб.)», — написал Хинштейн.

«В настоящий момент ООО «С.И.Т.И.» претендует на право заключения госконтракта на строительство линии метрополитена Самары на участке «Российская"-"Алабинская» (998 млн. руб.). Также компания выступает субподрядчиком по многочисленным государственным и муниципальным контрактам».