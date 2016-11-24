Москва, 24 ноября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Кремль постоянно информирует президента РФ Владимира Путина о ходе шахматного поединка между представителем России Сергеем Карякиным и норвежцем Магнусом Карлсеном. Об этом 24 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ruchess.ru Шахматный поединок между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном

«Многие следят, многие болеют за Карякина, в том числе президент, мы постоянно информируем его об этом», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле поддерживают российского шахматиста: «Болеем за Карякина, за нашего претендента». Турнир состоит из 12 партий. Всего состоялось девять партий, восемь из которых завершились вничью. Со счётом 5:4 лидирует Карякин.