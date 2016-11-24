Москва, 24 ноября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. За четыре года Министерством обороны России проделана большая работа по совершенствованию законодательства в области пенсионного обеспечения ветеранов военной службы. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на конференции Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

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«Внесены изменения в Федеральный закон «О пенсионном обеспечении военнослужащих». Это позволило в период с 2013 по 2016 год увеличить размеры военных пенсий на 28,6%», — отметил Шойгу

С 1 февраля 2017 году планируется на 4% проиндексировать социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.

«Активно совершенствуется законодательство в вопросах социальной защиты ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и членов их семей», — сказал глава военного ведомства.

«В январе 2017 года, наряду со всеми пенсионерами, по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей получат и военные пенсионеры», — добавил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал от правительства провести единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей вместо индексации пенсий всем категориям российских пенсионеров, в том числе, военным пенсионерам.

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