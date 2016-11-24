Москва, 24 ноября, 2016, 13:00 — ИА Регнум. Счета третьего лица, арестованные в рамках расследования дела Дмитрия Захарченко и содержащие $16 млн, были открыты уже после того, как полковник МВД был арестован. Об этом заявил представитель обвинения в ходе заседания Мосгорсуда, передает 24 ноября Business FM.

Maklay62 Доллары

«На счете третьего лица, открытого уже после ареста Захарченко, были обнаружены более 16 млн долларов. Конечный бенефициар устанавливается», — сказал прокурор.

Также представитель прокуратуры выступил в поддержку следователей, просивших оставить в силе решение Пресненского суда Москвы. 3 ноября суд вынес решение о помещении фигуранта под стражу до 8 марта 2017 года.

10 ноября следствием были арестованы счета некоего третьего лица, на которых находились $16 млн 154 тыс. Арест был наложен в рамках расследования дела Захарченко, известно о нем стало 22 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентября этого года полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан по подозрению в получении взятки в 7 млн рублей. Во время задержания у него были изъяты 20 млн рублей.

Во время обыска в его квартире был обнаружен мешок, в котором находилась иностранная валюта. Ее стоимость соответствует 8,5 млрд рублей. Сам Захарченко заявил, что все обвинения против него являются сфабрикованными.