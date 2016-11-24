Москва, 24 ноября, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Любые сведения о применении химического оружия в Сирии должны незамедлительно расследоваться, и официальная Москва выступает именно за это. Об этом 24 ноября в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Инициативы, нацеленные на то, чтобы осудить правительство Сирии, изолировать его от международного сообщества, также посылают сигнал оппозиции о том, что не надо торопиться. Я думаю, что это не помогает нашим общим интересам. Конкретно о фактах применения химического оружия — мы выступаем за то, чтобы любые сведения, любые подозрения и сообщения незамедлительно расследовались», — сказал Лавров.

По его словам, «имеющиеся утверждения о применении химических веществ в качестве оружия сирийским правительством должны быть перепроверены»: «Они не стопроцентно доказаны».

Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не сомневается в применении террористами отравляющих веществ в Алеппо.

«Нет сомнений, что боевики в Алеппо используют отравляющие вещества. Специалисты ОЗХО, к сожалению, отказались проверить информацию на месте», — сказал Лавров.

По его словам, Россия планирует самостоятельно доставить ОЗХО образцы химического оружия, применяемого террористами.

Лавров также подчеркнул, что отказ ОЗХО от проверки использования химоружия террористами в Сирии связан с давлением западных государств.