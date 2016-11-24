Архангельск, 24 ноября, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Октябрьский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего консультанта отдела финансового учета и отчетности финансово-экономического управления Министерства здравоохранения Архангельской области Марину Крымову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Usman48.ru Забор исправительной колонии

Крымова с марта 2012 г. по март 2016 г. необоснованно завышала себе заработную плату путем внесения в бухгалтерские документы заведомо ложных сведений о размерах подлежащих ей выплат, похитив таким образом свыше 10 млн. руб.

По результатам расследования уголовного дела министру здравоохранения Архангельской области внесено представление о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Приговором суда Крымовой назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ущерб, причиненный совершенным преступлением, возмещен Крымовой частично. На оставшуюся сумму ущерба Министерством здравоохранения области заявлен гражданский иск.