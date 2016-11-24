Москва, 24 ноября, 2016, 12:56 — ИА Регнум. После сообщения о нападении на здание Национального культурного центра Украины в центре российской столицы, сопровождавшееся поджогом украинского флага, полиция начала проверку. Информация в ходе проверки будет получена в том числе и с размещённых в этом районе камер видеонаблюдения, пишет газета «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM

Как ранее сообщало ИА REGNUM, нападение произошло 22 ноября. Группа из нескольких человек — членов незарегистрированной националистической организации «Другая Россия» — выкрасила стену Украинского культурного центра на Арбате и подожгла украинский флаг.

После этого украинское министерство иностранных дел опубликовало официальное заявление, в котором обвинило российские власти в том, что они допускают подобные акцию. «О спланированном и санкционированном характере подобных акций свидетельствует систематичность их проведения под стенами украинского заведения», — сказали в МИДе Украины.