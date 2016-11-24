Куала-Лумпур, 24 ноября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Более 50 граждан Малайзии хотят покинуть террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но боятся, что при попытке бегства их могут убить боевики, заявил генерал полиции Малайзии Халид Абу Бакар, сообщает 24 ноября Bernama.

Алаксандр Горбаруков ИА REGNUM ИГИЛ

«Они поклялись служить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и будут убиты, если попытаются покинуть террористическую группировку», — сказал Бакар.

«Если они хотят вернуться в Малайзию, они должны найти способ покинуть ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) самостоятельно. Они оказались в ловушке. Если будет возможность, мы готовы помочь, потому что они являются гражданами Малайзии», — добавил Бакар.

Бакар предупредил о том, что бывшие боевики, пожелавшие вернуться в Малайзию, не будут освобождены от уголовного наказания.

Напомним, в Малайзии было задержано около 260 сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сейчас они отбывают наказание в виде лишения свободы. Около 60 граждан Малайзии присоединились к террористам в Сирии, 14 из них стали смертниками.