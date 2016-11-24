Более 50 граждан Малайзии хотят покинуть ИГИЛ и вернуться домой
Куала-Лумпур, 24 ноября, 2016, 12:52 — ИА Регнум. Более 50 граждан Малайзии хотят покинуть террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но боятся, что при попытке бегства их могут убить боевики, заявил генерал полиции Малайзии Халид Абу Бакар, сообщает 24 ноября Bernama.
«Они поклялись служить ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и будут убиты, если попытаются покинуть террористическую группировку», — сказал Бакар.
«Если они хотят вернуться в Малайзию, они должны найти способ покинуть ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) самостоятельно. Они оказались в ловушке. Если будет возможность, мы готовы помочь, потому что они являются гражданами Малайзии», — добавил Бакар.
Бакар предупредил о том, что бывшие боевики, пожелавшие вернуться в Малайзию, не будут освобождены от уголовного наказания.
Напомним, в Малайзии было задержано около 260 сторонников «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сейчас они отбывают наказание в виде лишения свободы. Около 60 граждан Малайзии присоединились к террористам в Сирии, 14 из них стали смертниками.