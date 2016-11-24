Москва, 24 ноября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Сегодня уделяется большое внимание оснащению соединений и воинских частей Вооруженных сил России современным вооружением, военной и специальной техникой. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на конференции Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Шойгу

«К концу 2016 года доля новейшего вооружения и военной техники составит более 50%, а к 2020 году — от 70% до 100%», — отметил Шойгу.

По его словам, одно из приоритетных направлений деятельности Министерства обороны — развитие и внедрение инновационных технологий. Действенным инструментом в этой работе является Международный военно-технический форум «Армия».

«В 2016 году на нём было представлено свыше 11 тыс. экспонатов. В работе форума приняли участие свыше 1000 предприятий промышленности и представители более 80-ти иностранных государств. Число посетителей превысило полмиллиона человек», — привел цифры глава военного ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, боевой потенциал Вооруженных сил РФ за последние 3 года повысился на 32%, армия получила более 15 тыс. единиц вооружения и военной техники. Также повысилась интенсивность военных учений. Интенсивность ежегодно проводимых практических мероприятий возросла в 3 раза.

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