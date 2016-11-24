Автор этих строк еще в 2017 году отмечал: «Нельзя не учитывать и то, что политическая ситуация в России с 2001 г., когда Владимир Путин счел возможным согласиться, что условия соглашения 1956 г. остаются в силе, существенно изменилась. Если против попыток разрешить территориальные противоречия на основе компромисса тогда выступали в основном патриотические, националистические организации России — КПРФ и ЛДПР, ныне же попытками территориальных уступок Кремля могут воспользоваться и так называемые либеральные силы, которые не преминут использовать вопрос о суверенитете южных Курил для политической борьбы против нынешней российской администрации. В этих условиях территориальные уступки стали бы сродни политическому самоубийству».

Виктор Говорков. «Нет!» 1954

И вот эти предсказания начинают сбываться. Участник различного рода ток-шоу либеральный философ Игорь Чубайс, комментируя закулисные переговоры нынешней власти с японцами, предрекает, что «передача Курил — это начало конца России». Он пишет: «Очередные заявления (премьер-министра Японии) Абэ дружно цитируются российскими СМИ: «премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил», «премьер пообещал поставить точку в вопросе южных Курил»… И российский президент, и кремлевская пропаганда оставляет «обещания» восточного соседа без комментариев, что позволяет предположить — вопрос о «северных территориях» предрешен…»

Кадр из телепередачи «Время покажет» Игорь Чубайс

При этом Чубайс справедливо считает, что «нет никаких международно-правовых норм, требующих от России передать часть островов Японии. Более того, претензии Японии — это в чистом виде субъективные пожелания, которые не могут быть юридически обоснованы». Что же, с этим трудно не согласиться. Тем более что противники необоснованных территориальных уступок Японии из числа квалифицированных профессиональных востоковедов уже почти 30 лет убеждают в этом сначала Горбачева и Ельцина, а теперь вот Путина…

А далее вот такая сентенция от бравирующего антисоветизмом Игоря Чубайса: «Надо констатировать — национальное самосознание сегодня разрушено. Патриотизм — переживание за свою землю, язык, культуру, историю, народ, заменен путриотизмом. Итоги столетнего советско-постсоветского эксперимента очевидны. Выступать нынче за целостность страны — значит превратиться в предмет осмеяния идиотами, будь они прокляты, всех мастей… Если операция по передаче Курил будет реализована, в демонтаже России будет сделан роковой шаг… Государства, как и люди, могут ошибаться, могут давать и брать деньги в долг, могут оказывать и запрашивать различную помощь, могут, в редких случаях, после открытых обсуждений, выявления общественного мнения и референдума, обмениваться территориями… Но государство не может ни с того ни с сего, отдавать часть собственной земли. «Кооператив «Озеро», видимо, может, а государство — нет! Жива ли Россия или уже нет?!»

Чубайсу вторит записной оппонент Путина скандальный оппозиционер Алексей Навальный, который в распространяемом видеоролике «Путин дарит Курилы» связывает намерение президента потрафить очередному японскому «другу Синдзо» за счет интересов России и ее народа. Заявляя о том, что «в Кремле относятся к этим островам как к своим собственным», он обвиняет нынешнюю власть в желании понравиться Западу, дабы тем самым добиться снятия санкций. «Нас спрашивать не будут. Нам расскажут, что Путин всех переиграл», — утверждает оппозиционер.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный

Необычные заявления премьер-министра Абэ о том, что переговоры о мирном договоре с Россией (эвфемизм сдачи Курильских островов Японии) якобы завершены и остается лишь парафировать достигнутые договоренности, а затем подписать предусматривающие «возвращение» островов под японское управление, конечно же, делаются не на пустом месте. О том, что такие договоренности, пусть предварительные, есть, свидетельствует упорное нежелание внешнеполитических ведомств двух стран разъяснить российскому и японскому народам, что затевается за их спиной. Что порождает всевозможные слухи и, возможно, домыслы о якобы уже назначенном на май опросе жителей Курил, готовности японцев щедро компенсировать из японской казны расходы покидающим острова семьям русских.

Однако Курильские острова не принадлежат их жителям, и они не могут решать на местных опросах их судьбу. Острова и омывающие их богатейшие воды — это достояние всего нашего народа, и за его спиной единолично, подобно волюнтаристу Хрущеву, решать территориальные вопросы права никому не дано. А посему, если кремлевские правители хотят решить вопрос о «передаче» Курил Японии честно и справедливо, необходим общенациональный референдум по этому вопросу, который покажет, согласен российский народ на неоправданные уступки Токио или нет.