Салехард, 24 ноября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Ямал в ближайшие три года ждёт стабильный рост добычи углеводородов, инвестиций, обрабатывающих производств, зарплат и естественный прирост населения. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в информационно-аналитическом управлении законодательного собрания ЯНАО.

Markgraf-Ave Финансовое процветание

Ямал занимает второе место по стране по объему валового регионального продукта на душу населения в стране и первое в Уральском федеральном округе. Сегодня ЯНАО по темпам экономического развития относится к группе абсолютных лидеров. И по большинству показателей прогнозируется устойчивый рост экономики. Об этом сегодня сообщил в своём докладе о прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого округа на 2017−2019 годы заместитель губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Выступая перед депутатами Заксобрания ЯНАО, Артюхов отметил, что в округе растут и объёмы инвестиций, и промышленное производство, и добычи нефти и газового конденсата, и темпы строительства. На 2017 год индекс валового регионального продукта (ВРП) региона планируется на отметке 2,6% (по РФ в целом — 0,6%); индекс потребительских цен в регионе — такой же, как и в среднем по стране — 4%; объём инвестиций в основной капитал — 2% (в РФ — падение на 0,5%). При этом безработица прогнозируется на уровне 3,4% (по РФ — 5,9%), а доля населения с денежными доходами ниже прожиточного уровня — 8,1% (по РФ — 13,9%). Причем согласно представленному экономическому прогнозу, каждая из позиций в ближайшие три года будет прирастать в большую сторону.

Как сообщает пресс-служба губернатора, в текущем году были введены в эксплуатацию Ярудейское, Восточно-Мессояхское и Пякяхинское месторождение, началась отгрузка нефти с Новопортовского месторождения через терминал «Ворота Арктики». Поэтому добыча всех трёх видов углеводородного сырья на территории будет нарастать. Так, согласно прогнозу, добыча газа в 2019 году возрастёт до 532 млрд м³ (в 2015 г. — 502 млрд м³); конденсата — 33 млн т (в 2015 г. — 24 млн т); нефти — 36 млн т (в 2015 г. — 20 млн т).

С учетом увеличения внутреннего потребления, а также началом экспорта сжиженного природного газа (СПГ), прогнозируемый объем добычи природного газа к 2019 году прирастет на 6% к уровню 2015 года. В ближайшие три года прогнозируется рост объема добычи жидких углеводородов до 69 млн т. Таким образом, к концу 2019 года прирост добычи нефти и газового конденсата составит 76% и 35% соответственно.

В 2010 году губернатором автономного округа Дмитрием Кобылкиным была поставлена задача перед правительством округа по диверсификации экономики. Артюхов отдельно обратил внимание парламентариев на рост доли обрабатывающих производств. Тогда доля обрабатывающих производств составляла 11%, а по оценке текущего года это уже 20%, то есть за шесть лет рост составил 9%. Сегодня на Ямале уже функционируют нефтегазоперерабатывающие предприятий таких компаний, как «Газпром», «Новатэк», «Роснефть» и «Сибур». К 2019 году планируется дальнейший рост обработки.

В округе успешно выполняется реализация майского указа президента об увеличении объема инвестиций не менее чем до 27% в объеме ВРП к 2018 году. В настоящее время этот показатель в округе уже в два раза превышает целевое значение и более чем в два раза превышает среднероссийский уровень. Только за первое полугодие 2016 года рост составил 19,2%, сообщил Дмитрий Артюхов, уточнив, что основной приток инвестиций в прогнозном периоде будет обеспечен реализацией крупнейших проектов.

«В прогнозном периоде ожидается рост средней заработной платы, — сообщил заместитель губернатора. — Данный рост будет скорректирован инфляцией, таким образом, рост реальной заработной платы стабилизируется. Реальные денежные доходы населения в прогнозном периоде также будут иметь положительную динамику за счет более высокого роста доходов от предпринимательской деятельности».

Он также напомнил, что в октябре текущего года ямальской организацией профсоюзов, ассоциацией работодателей и органами исполнительной власти было подписано трехстороннее соглашение о повышении минимальной зарплаты в округе, которое предусматривает с 1 июля 2017 года увеличение минимального размера заработной платы на территории автономного округа более чем на 30% — с 12 431 рубля до 16 299 рублей.

В прогнозном трехлетнем периоде, по словам замглавы региона, рост показателя прожиточного минимума продолжится в среднем на 5% в год и к концу 2019 года достигнет 18 тысяч рублей. В завершение доклада Артюхов представил демографический прогноз. По его словам, Ямал входит в немногочисленную группу регионов с постоянным положительным естественным приростом населения, который в ближайшие три года составит около 6 тыс. человек в год.