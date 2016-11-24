Оренбург, 24 ноября, 2016, 12:48 — ИА Регнум. На Международном форуме «Оренбуржье — сердце Евразии» 24 ноября в молле «Армада» открылась фотовыставка «Лучшие места Евразии». Сам форум проводится в шестой раз, но фотоконкурс решили организовать впервые, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Orenburg-gov.ru На фотовыставке «Лучшие места Евразии» в Оренбурге представлены лучшие работы конкурса

Министр культуры и внешних связей Евгения Шевченко во время церемонии открытия выставки выразила надежду, что мероприятие станет заметным культурным событием Международного форума «Оренбуржье — сердце Евразии» и позволит посетителям увидеть красоту стран в новых ракурсах.

«Фотографы вкладывают в каждое свое произведение частичку души, и оно становится настоящим произведением искусства. Ваши прекрасные работы занимают на выставке достойное место, а искусство объединяет людей самых разных стран и народностей, дарит вдохновение и радость», — обратилась глава ведомства к участникам фотовыставки.

Стоит отметить, фотографии на конкурс присылали из разных регионов России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Украины. Всего поступило 433 работы от 128 участников, среди которых есть и профессиональные фотографы, и фотолюбители. Значительное число участников — оренбуржцы.

Конкурс проводился в три этапа. В рамках отборочного тура за понравившиеся работы голосовали интернет-пользователи. На следующем этапе фотографии оценивали уже члены экспертной комиссии. В финале представители жюри конкурса выбирали победителей.

На открытии фотовыставки названы имена победителей, занявших второе и третье места — Наталья Онищенко из Санкт-Петербурга и Константин Деревягин из Оренбурга.

Организаторы решили сохранить интригу вокруг имени участника, занявшего первое место. Его имя озвучат в последний день работы форума «Оренбуржье — сердце Евразии», 25 ноября, на пленарном заседании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября в Оренбурге открылся Международный форум «Оренбуржье — сердце Евразии». За пять лет работы мероприятие стало одним из брендов Оренбургской области. Авторитетные ученые, политики, предприниматели, общественные деятели обсуждают евразийские перспективы и инвестиционную привлекательность региона. На повестке дня актуальные вопросы в сфере культуры, туризма, здравоохранения, образования, экономики. Ожидается, что в шестом международном форуме примут участие около 3 тыс. человек. Участниками станут делегации из разных регионов России, а также Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и других стран Евразийского экономического союза.