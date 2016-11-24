Ростов-на-Дону, 24 ноября, 2016, 12:48 — ИА Регнум.

В Гуково состоялась очередная встреча шахтёров компании-банкрота «Кингкоул» с чиновниками. Актуальную для Ростовской области проблему выплаты задолженности по зарплате обсудили вместе с горняками депутаты Госдумы РФ, представители федеральных и региональных органов власти. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 24 ноября представитель инициативной группы угледобытчиков, обещаниям жертвы нерадивого собственника предприятия уже не верят.

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«Нас снова накормили «завтраками», чтобы успокоить. Прозвучала инициатива о выплате зарплаты, которая была накоплена в период простоя шахт. Это около 200 млн рублей. Призрачная надежда все-таки появилась, потому что люди уже просто отчаялись. Но если в ближайшее время проблема так и останется на том же уровне, что и сейчас, то будем всё-таки объявлять голодовку», — поделился собеседник.

На прошедшей встрече была озвучена идея о возможности использования средств резервного фонда РФ для погашения задолженности. Конечно, регион возьмет эти деньги взаймы. Но пока этот вопрос требует проработки. Выплаты шахтёрам также решено продолжать посредством реализации имущества обанкротившейся компании.

Отметим, что долг перед горняками «Кингкоула» ранее составлял около 320 млн рублей. В течение двух месяцев шахтёрам было направлено около 3 тыс. выплат за апрель-май 2015 года. На эти целы ОАО «Региональная корпорация развития» выделила почти 20 млн рублей. В числе жертв угольной компании — более 2 тыс. человек.

Помимо частичного погашения задолженности 1 тыс. 121 семья работников предприятия получили соцпомощь на общую сумму 14,1 млн рублей. Были также организованы общественные работы для угледобытчиков.

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Александра Гребенщикова, в скором времени состоится селекторное совещание с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, на котором будет поднят шахтёрский вопрос. Депутат Госдумы Валерий Рашкин сообщил, что КПРФ планирует обсудить проблему с главой российского государства Владимиром Путиным на личной встрече.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, Ростовская область будет обращаться за помощью к федеральным властям в ликвидации шахт-банкротов. Решить проблему регион самостоятельно не может, так как затраты эти цели требуют около 2 млрд рублей. Но с помощью межбюджетных трансфертов или внесением изменений в программу реструктуризации угольной промышленности вопрос был бы уже решён.

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Напомним, собственник угольной компании-банкрота ожидает приговора суда в СИЗО. Владимир Пожидаев, нарастивший долг перед шахтёрами, обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия и полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты и других выплат (ч. 2 ст. 201 и ч. 2 ст. 145 УК РФ).