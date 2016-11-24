Мурманск, 24 ноября, 2016, 12:45 — ИА Регнум. За несколько лет с придомовых территорий Мурманска было вывезено более 3 тысяч старых автомобилей. Особенно активно работа спорится в Октябрьском округе Мурманска. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Photoman Старый автомобиль

В Мурманске вывозят только разукомплектованные машины или те, стоянка которых нарушает правила дорожного движения. Разукомплектованным считается транспортное средство, находящееся в состоянии, при котором запрещена его дальнейшая эксплуатация. Например, если на машине отсутствуют предусмотренные конструкцией агрегаты, элементы кузова (в том числе капот, крышка багажника, двери, стойки, крыша, фары, сигнальные огни, бампер, элементы облицовки), стекла, зеркала заднего вида, выхлопные системы или колеса.

Но даже если автомобиль утратил свою былую привлекательность для владельца, вывезти его просто так нельзя. Это частная собственность, относящаяся к движимому имуществу. Порой подобные машины перепродаются по доверенности и не регистрируются в ГИБДД. Но все равно перемещать автотранспортное средство без согласия собственника запрещено, а все мероприятия по разукомплектованному транспорту проводятся в рамках действующего гражданского и административного законодательства. Дело об административном правонарушении могут возбудить, если машина припаркована с нарушением городских правил благоустройства. При этом нередко собственники таких «железных коней» переезжают в другой регион, а некоторые отказываются от эвакуации машины. Кстати, в таком случае хозяину транспортного средства грозит штраф до пяти тысяч рублей. Если собственник — юридическое лицо — до 50 тысяч рублей. Причем штрафовать владельцев будут до тех пор, пока не добьются результата.

«Неоценимую помощь в выявлении брошенных и разукомплектованных транспортных средств оказывают граждане, жители города Мурманска, направляющие информацию о подобных машинах в группу «Октябрьский округ города Мурманска», созданную в социальной сети «ВКонтакте», и непосредственно в управление округа, — рассказал заместитель начальника управления Октябрьского административного округа Александр Боянжу. — Бывает и так, что жители, понимая, что самостоятельно справиться с проблемой не могут, сами пишут заявление на вывоз своей машины».

С 2013 года только на территории Октябрьского округа выявлено 811 разукомплектованных брошенных автомобилей, из них вывезено 799 машин. По оставшимся «железным коням» идет проверка.