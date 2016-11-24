Берлин, 24 ноября, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Председатель Европарламента Мартин Шульц, находящийся на этой должности с января 2012 года, заявил о намерении покинуть свой пост. Политик собирается участвовать в выборах в парламент Германии в 2017 году, передает НТВ.

Formiche.net Мартин Шульц

«Я принял решение: я не буду больше выдвигаться в председатели Европарламента. В будущем году я возглавлю избирательный список моей партии в Северном Рейн-Вестфалии на выборах в бундестаг и приму в них участие», — заявил Шульц в интервью немецкому телеканалу.

Мартин Шульц будет представлять на выборах Социал-демократическую партию ФРГ. Он дал обещание в полной мере выполнять обязанности главы Европарламента до истечения срока своих полномочий. Шульц избирался на пост председателя законодательного органа Евросоюза дважды: в 2012 и 2014 годах.