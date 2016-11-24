Вашингтон, 24 ноября, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп по количеству голосов уступает своему оппоненту — бывшему госсекретарю США Хиллари Клинтон: демократ набрала 64 миллиона 223 тысячи голосов, а победивший Трамп — 62 миллиона 206 тысяч 395, сообщает Politico.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы в США

В штате Мичиган разница в голосах за кандидатов оказалась наименьшей за всю историю выборов в этом регионе. Республиканец получил 2 миллиона 279 тысяч 543 голоса избирателей, а Клинтон — 2 миллиона 268 тысяч 839 голосов. Дельта составила 10 тысяч 704 голоса, пишет Detroit Free Press.

Полный подсчёт голосов избирателей, который проводился после выборов и не может повлиять на их результаты, завершился. Между тем, как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты по избирательному праву и компьютерные специалисты предложили Клинтон пересчитать голоса в трех штатах — Висконсине, Пенсильвании и Мичигане.

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