Москва, 24 ноября, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Общественная палата РФ предлагает Минфину лицензировать слабоалкогольное пиво. С соответствующим предложением в министерство обратился первый заместитель председателя комиссии по поддержке молодежных инициатив, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, сообщается на сайте ОП РФ.

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«Сейчас лицензия необходима только для пива крепостью более 9%. Для слабоалкогольного пива, то есть ниже 9%, такая лицензия не нужна, что неправильно, с моей точки зрения, потому что это все равно алкогольная продукция», — отметил Хамзаев.

В связи с этим, существует огромная нелегальная часть алкогольного рынка, которая вообще продается без лицензии.

«Считаю, что со стороны Минфина было бы ответственно и профессионально сегодня заявить, что с 2017 года пиво будет лицензированным продуктом», — подчеркнул Хамзаев.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ выступает за запрет розничной продажи пива индивидуальными предпринимателями (ИП). Соответствующий законопроект поправок к 171-ФЗ о госрегулировании производства и оборота алкоголя подготовило ведомство.

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