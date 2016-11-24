Москва, 24 ноября, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении изменений в Федеральный бюджет на 2016 год. Соответствующий документ опубликован 24 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Изменения направлены на увеличение дефицита бюджета до 3,7% ВВП (3,034 триллиона рублей). Помимо этого, расходы бюджета возрастают на 304 миллиарда рублей — до 16,403 триллиона рублей (19,8% ВВП), а доходы — сокращаются на 370 миллиардов рублей, до 13,369 триллиона рублей (16,1% ВВП).

Также цена на нефть снижается с ранее обозначенных 50 долларов за баррель до 41 доллара за баррель, а показатель инфляции уменьшается с 6,4% до 5,8%.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, поправки в бюджет 2016 года также предполагают рост нормативной величины Резервного фонда до 290 млрд рублей — с 5,507 трлн рублей до 5,797 трлн рублей. Объем ВВП увеличится с 78,67 трлн до 82,815 трлн рублей.

Поправки предусматривают внесение изменений в параметры внутреннего и внешнего госдолга. Согласно документу, верхний предел внутреннего госдолга возрастает с 8,82 трлн рублей до 9,868 трлн рублей, а внешнего — снижается с 50,1 млрд евро до 49,7 млрд евро. Объем внутренних займов увеличивается с 300 до 500 млрд рублей.