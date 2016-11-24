Калининград, 24 ноября, 2016, 12:47 — ИА Регнум. Ветераны Великой Отечественной войны, общественные деятели и литераторы Калининградской области обратились к врио губернатора Антону Алиханову с просьбой приостановить «агрессивное проникновение германской культуры в общественную жизнь Калининградской области». Накануне письмо было зарегистрировано в аппарате регионального правительства, сообщил сегодня, 24 ноября, корреспонденту ИА REGNUM один из инициаторов обращения, доктор исторических наук Владимир Шульгин.

Андрей Выползов ИА REGNUM Дом Советов и фундамент Королевского замка в Калининграде

В письме, в частности, говорится:

«Учитывая крайнее обострение международной обстановки и геополитическое положение Калининградской области, дальнейшее заигрывание с так называемым «немецким наследием» ведёт к необратимым изменениям самоидентификации жителей региона, и прежде всего молодёжи».

Авторы обращения напомнили, что прошедший в марте 2015 года в Калининграде форум Всемирного Русского народного Собора «обратил внимание органов власти на существующие проблемы», однако, по словам общественников, «резолюция форума до сих пор в регионе не реализуется».

В письме указано более 10 пунктов, которые предлагают выполнить Алиханову. Среди них:

1. Отказ от планов восстановления замка Кёнигсберг («Даже частичное его восстановление приведёт к появлению германского символического центра в Калининграде, подстегнёт дальнейший рост германофильских настроений», — отмечают авторы).

2. Музеефикация оставшихся от замка фундаментов и следов более древнего поселения (по данным археологов, здесь найдены следы балто-славянских племён. — ИА REGNUM ).

3. Включение недостроенного Дома Советов (на месте взорванного королевского замка) в программу подготовки к ЧМ-2018, и, соответственно, ввод здания в эксплуатацию и постановка его на государственную охрану как памятника архитектуры СССР.

4. Отказ от планов реализации проекта «Сердце города», предусматривающего плотную застройку центральной части Калининграда зданиями немецкой архитектуры.

5. Строительство на Центральной площади Калининграда (рядом с раскопанным фундаментом замка) российского символа — храма-памятника в честь участников штурма Кёнигсберга, начавшегося накануне праздника Благовещения Пресвятой Богородицы.

6. Разработка и принятие концепции региональной культурной политики в соответствии с Основами государственной культурной политики РФ, направленной на сохранение российской идентичности региона.

7. Установка в городах Калининградской области памятников узникам лагерей военнопленных, героям Семилетней, Франко-прусско-русской, Первой мировой и Великой Отечественной войн, русским губернаторам Пруссии 1758−1762гг., а также российским деятелям истории и культуры, жизнь и деятельность которых связана с историей региона.

8. Пересмотр подхода к распределению грантов для общественных организаций путём установления открытого для СМИ порядка формирования и работы конкурсных комиссий.

9. Обновление состава Совета по культуре при губернаторе Калининградской области путём включения в него представителей патриотической общественности.

10. Принятие кадровых решений, направленных на российскую научную ориентацию ведущего гуманитарного вуза региона — Балтийского федерального университета им. Канта, восстановление в нём кафедр русской истории, русской философии, русского языка и литературы.

11. Существенная переработка содержания регионального школьного курса «История Западной России», который, по мнению авторов письма, «способствует воспитанию учащихся в духе идей прогерманской ориентации».

Письмо подписали руководитель калининградского филиала Академии геополитических проблем Владимир Шульгин, 1-й заместитель председателя калининградского областного комитета ветеранов, писатель Герман Бич, руководитель русского литературно-творческого союза «Балтийское вече» Владимир Белалов, председатель калининградского регионального отделения Союза писателей России (Балтийская писательская организация) Александр Малышев, ветераны Великой Отечественной войны — участник штурма Кёнигсберга Иван Дмитриевич Тихонов и участник освобождения Украины и Восточной Европы Николай Павлович Щербаков.