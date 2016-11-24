Новосибирск, 24 ноября, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области инициировало доследственную проверку информации о том, что в 30-градусный мороз кондукторы автобусов высадили школьника, который не смог заплатить за проезд. О вопиющем случае сообщили «Вести.Новосибирск».

Presslife.ru Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Как сказали ИА REGNUM в региональном управлении СК РФ, следователи выясняют все обстоятельства, изложенные в сообщении средства массовой информации.

«Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, при которых школьнику было предложено дважды покинуть автобус, несмотря на то, что длительное нахождение ребёнка на сильном морозе могло негативно сказаться на состоянии здоровья мальчика. При этом согласно публикации СМИ, со стороны кондукторов не было предпринято никаких мер, чтобы хоть каким-то образом побеспокоиться о том, чтобы ребёнок не оказался один в опасной ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

На просьбу прокомментировать произошедшее в правительстве Новосибирской области ИА REGNUM ответили, «что в соответствии с законом о СМИ, редакция имеет право запрашивать информацию о деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц. В случае заинтересованности в предоставлении такой информации необходимо сформулировать запрос в адрес конкретного министерства, с учетом его компетенции».

«Обращаем внимание, что оценка того или иного факта на предмет нарушения законодательству находится в компетенции органов прокуратуры. Также рекомендуем направить запрос в адрес Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области» — подчеркнули в правительстве.

Отметим, что запросы, которые СМИ адресуют тем или иным министерствам региона, в любом случае, проходят через пресс-службу правительства Новосибирской области. При этом недавно губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение «об оперативном реагировании на критические, проблемные материалы в СМИ».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад, когда в Новосибирске стояли 30-градусные морозы, кондуктор автобуса высадила школьника, который не смог оплатить проезд. Его карта школьника, как выяснилось, не действовала на этом маршруте, а наличных денег у ребенка не оказалось. Ребенок попытался сесть на другой автобус — ситуация повторилась. В итоге мальчику пришлось сначала простоять около получаса на остановке в минус 30 градусов, а потом еще идти полтора километра, пока один из водителей маршрутки не сжалился и не подвез его.