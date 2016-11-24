Москва, 24 ноября, 2016, 12:14 — ИА Регнум. Противолодочный корабль Северного флота РФ «Вице-адмирал Кулаков» помог терпящему бедствие экипажу рыболовецкого судна в Средиземном море. На борту находились семь украинских граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Brian Burnell Вице-адмирал Кулаков

«Вице-адмирал Кулаков» получил сигнал бедствия от украинского рыболовецкого судна «097», на борту которого находились семь человек, из них двое пострадавших», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что украинский корабль был в дрейфе с 21 ноября. В настоящее время решается вопрос о буксировке судна до ближайшего порта. Спасательная операция проходит на фоне неблагоприятных погодных условий — ветра, грозы и волнения в четыре балла.