Ярославль, 24 ноября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Председатель фракции «Единая Россия» в муниципалитете Ярославля Александр Черепанин заявил о намерении оставить свой пост. Как рассказал он сам корреспонденту ИА REGNUM, поводом для этого решения стала большая загруженность на основном месте работы — Черепанин является директором муниципальной «Дирекции спортивных сооружений».

City-yaroslavl.ru Александр Черепанин

«Работы сейчас очень много: оформляются документы по присоединению бассейнов, восстанавливаем обрушившийся купол лекгоатлетического манежа. Ввиду всего этого просто нет времени выполнять еще и обязанности руководителя фракции», — пояснил Александр Черепанин.

Кто займет освободившийся пост — пока неизвестно. Есть вероятность, что новым председателем фракции «ЕР» станет Павел Дыбин, в настоящее время занимающий должность заместителя председателя фракции. Сам Павел Дыбин не исключает такой возможности, однако подчеркивает, что решение будут принимать сами депутаты.

«Для начала фракция должна принять отставку Александра Ивановича. Если в ближайшее время после этого не состоится выборов председателя, пост займу я — как единственный заместитель. Если же вопрос о возможных кандидатурах и выборах будет поставлен — решение примут члены фракции путем голосования. Не откажусь, если и моя кандидатура будет представлена», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Павел Дыбин.

В кулуарах муниципалитета говорят о том, что уход Александра Черепанина является добровольным, несмотря на то, что он как директор муниципального учреждения зависит от исполнительной власти. Но есть и другое мнение — стиль руководства и.о. мэра Владимира Слепцова не подразумевает дискуссий, и ему нужен «ручной» муниципалитет, а, следовательно, контроль над крупнейшей фракцией. Ранее внутри «Единой России» в муниципалитете возможны были споры, предполагающие даже несогласие с исполнительной властью по отдельным вопросам. Сейчас большинство депутатов «Единой России» хотят заручиться поддержкой главы города на предстоящих выборах в муниципалитет. Следовательно, готовы идти Слепцову навстречу. Для нового формата взаимоотношений нужен и новый посредник, лояльный исполняющему обязанности мэра изначально.

Отчасти с этим согласен депутат муниципалитета фракции КПРФ Антон Голицын. Он связывает отставку Черепанина с выстраиванием внутри региональной «Единой России» «новой вертикали», необходимой власти для контроля над ситуацией в сложной бюджетной ситуации.

«В условиях бюджетных трудностей и нарастающего напряжения партии власти необходимо сплотить свои ряды, забыть о внутренней демократии и перейти к практике жесткого контроля, не допускающего никакого инакомыслия. Тот бюджет Ярославля, который сегодня внесен, не вызывает никакого желания за него голосовать. И, думаю, такое настроение может быть не только у коммунистов, но и у единороссов. В Рыбинске «Единая Россия» также наводит порядок в своих рядах — буквально вчера из партийной фракции в муниципальном совете были исключены 4 депутата. Сбываются худшие прогнозы о превращении представительных органов региона в машины для голосования. Причем для Ярославля я вижу в этом вполне предсказуемые последствия: либо «ЕР», либо руководство мэрии в ближайшее время выйдут с изменениями в 140 решение муниципалитета, в которых муниципалитет откажется от своих полномочий по управлению городской собственностью, вновь передав эти функции в компетенцию мэрии Ярославля», — прокомментировал ситуацию в беседе с корреспондентом ИА REGNUM депутат Антон Голицын.