Москва, 24 ноября, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Рамочная программа выпуска десятилетних облигаций одобрена советом директоров компании «Роснефть». Стоимость ценных бумаг составит 1,071 млрд рублей, сообщает 24 ноября RNS.

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Как пояснили в компании, программа представляет собой рамочный инструмент, который позволит «на основании отдельно принимаемых решений корпоративных органов управления осуществлять размещения биржевых облигаций». Средства, полученные от размещения бондов, пойдут на инвестиционные цели, в числе которых — развитие новых добывающих активов и зарубежных проектов.

Облигации будут размещаться отдельными выпусками, процесс существенно не повлияет на общий объем долговых обязательств. Сделки по покупке облигаций смогут заключать дочерние общества «Роснефти».