Москва, 24 ноября, 2016, 12:05 — ИА Регнум. В Вооруженных силах РФ подготовка органов военного управления и войск сегодня проводится с применением новейших методов и принципов ведения вооруженной борьбы, с учетом опыта последних локальных войн и вооруженных конфликтов. Повысилась интенсивность, и улучшилось качество боевой учебы. Об этом сегодня, 24 ноября, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на конференции Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ, сообщили в Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Военные учения

Он отметил, что основу боевой подготовки составляют межвидовые и двусторонние учения, количество которых постоянно растет.

По словам Шойгу, численность контрактников за 4 года увеличилась более чем в 2 раза и превысила количество военнослужащих по призыву. Сейчас, по его словам, на должностях рядового и сержантского состава, прапорщиков и мичманов проходит службу свыше 370 тысяч контрактников. За это время существенно улучшилось и здоровье призывников — до 76%.

Глава Минобороны напомнил, что сегодня в Вооруженных силах большое внимание уделяется оснащению соединений и воинских частей современным вооружением, военной и специальной техникой, и к 2020 году ее доля в видах и родах войск составит от 70 до 100%.

«Динамика развития Вооруженных сил, напряженный характер боевой учебы, важность выполняемых армией и флотом задач, безусловно, сказываются на настроениях военнослужащих. Сегодня уровень морально-психологического состояния личного состава очень высокий», — подчеркнул Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, боевой потенциал Вооруженных сил РФ за последние 3 года повысился на 32%, армия получила более 15 тыс. единиц вооружения и военной техники. Также повысилась интенсивность военных учений. «Интенсивность ежегодно проводимых практических мероприятий возросла в 3 раза, количество военнослужащих, задействованных в стратегических учениях — в 10 раз», — отметил Шойгу.