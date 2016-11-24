Санкт-Петербург, 24 ноября, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Число жертв трагического пожара в Приморском районе Санкт-Петербурга, случившегося днем 16 ноября, достигло трех человек. В больнице, несмотря на усилия врачей, 22 ноября скончался пострадавший от огня и дыма годовалый мальчик.

les_fendaillous Огонь

Ранее, 17 ноября, на больничных койках умерли две пожилые женщины, которые получили обширные ожоги и отравления продуктами горения и были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщало ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило 16 ноября в 16:45 из дома 23, корпус 1, по Стародеревенской улице."В двухкомнатной отдельной квартире в коридоре площадью 8 кв. метров происходило горение обстановки на площади 5 кв.метров. В 17:26 пожар ликвидирован», — зафиксировали спасатели.

Людей из квартиры отправили в больницы, однако медики оказались бессильны. Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу, которое ведет проверку по факту трагедии, сегодня, 24 ноября, озвучило причину возгорания. «В ходе проверки установлено что причиной пожара является замыкание проводки в холодильнике», — сообщили в ГСУ СКР.

По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.