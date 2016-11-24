Самара, 24 ноября, 2016, 12:00 — ИА Регнум. Визит заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко в Самару 23 ноября в сопровождении главы Татарии Рустама Минниханова внес ясность в уровень готовности стадиона «Самара-Арена» и дал новый повод для обсуждения «яблока раздора» между губернатором Николаем Меркушкиным и гендиректором ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным, сообщает ИА REGNUM.

Футбольное поле

Все обратили внимание на то, что губернатор Николай Меркушкин не сопровождал Виталия Мутко из аэропорта «Курумоч» на стройку «Самара-Арены». И инспекция стадиона проходила без участия главы Самарской области. С учетом разразившегося скандала по поводу пожелания регионального руководства заменить производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» на самарского подрядчика, многие расценили отсутствие Меркушкина как знаковое событие.

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Во время осмотра «Самара-Арены» гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин доложил Виталию Мутко, что строительство идет с незначительным отставанием от графика, на сегодняшний день готовность объекта составляет 48—50%. До конца этого года планируется полностью завершить установку всех основных железобетонных конструкций. Сейчас бетонные работы по всему стадиону выполнены на 88%. Пять из 32 консолей купола уже установлены полностью, монтаж еще пяти находится на стадии завершения. На прошлой неделе начали остеклять трибуны А, Б и Д. Все работы на стадионе должны закончить в декабре 2017 года.

Мутко подчеркнул, что подрядчикам необходимо соблюдать сроки выполнения работ. «В футбол у нас играют и в холодное время года. Если мы позаботимся о том, чтобы на стадионе было тепло, желающих посещать матчи станет гораздо больше», — цитирует замечания зампреда правительства РФ пресс-служба губернатора.

Встреча Виталия Мутко с губернатором Николаем Меркушкиным состоялась на совещании, посвященном подготовке к чемпионату мира по футболу FIFA 2018. «В строительстве стадиона достигнут колоссальный прогресс», — заявил федеральный чиновник и напомнил, что в следующем году должны начаться работы по укладке газона: «В мае должны засеять траву. Главное на стадионе — футбольное поле, именно по нему будут давать оценку футболисты».

«Мы должны работать одной командой. Это наш общий проект, проект России — самый главный на ближайшие годы. Это должны понимать все», — призвал представителей профильных структур Мутко.

«По ключевым направлениям, таким как Московское шоссе, ведется глобальная работа, транспортная ситуация в городе изменится на порядок. Объем большой, и я уверен, что вы справитесь с этой работой», — обратился Мутко к Меркушкину. И подчеркнул, что областные власти оказывают всю необходимую помощь ПСО «Казань» при строительстве «Самара-Арены».

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«Самара с точки зрения концепции проведения чемпионата мира — один из важнейших регионов страны. И очень важно, чтобы город был подготовлен к этому событию. Концепция подготовки Самары к мировому первенству включает в себя 82 мероприятия, 18 из которых реализовываются по федеральной программе. По всем этим направлениям ведется серьезная работа, практически все объекты включают в себя социальную, инженерную инфраструктуру. Чемпионат послужит толчком для развития региона. По итогам визита я укрепил свое мнение о том, что Самара справится с подготовкой к чемпионату», — прокомментировал итоги визита Виталий Мутко.

В Самаре ему показали строящуюся к чемпионату мира по футболу гостиницу в Ленинском районе — первый пятизвездочный отель в городе под южнокорейским брендом Lotte. «Еще летом здесь был котлован, быстро строите», — резюмировал Мутко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале июня 2016 года на пресс-конференции губернатор Меркушкин заявил, что на его встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обсуждалась передача строительства футбольного стадиона «Самара-Арена» в поселке Радиоцентр самарскому подрядчику. «Президент не возражает, чтобы эта процедура была проведена, но без его резолюции этот вопрос решить нельзя». На тот момент, по данным ПСО «Казань», строительные работы были выполнены на 40%.

8 июля Николай Меркушкин заявил, что «процент готовности стадиона сейчас порядка 50%».

12 октября замдиректора генерального подрядчика объекта «ПСО Казань» Сергей Пономарёв констатировал журналистам, что «процент готовности стадиона оценивается от 40 до 45%».

С финансированием работ по возведению «Самара-Арены» также были связаны громкие скандалы. По данным Минспорта РФ, максимальная сумма из федерального бюджета составила 17,8 млрд рублей при первоначальной цене 13,2 млрд. На тот момент депутат Госдумы Александр Хинштейн утверждал, что фактическая стоимость стадиона составляет от 22 до 23 млрд рублей.

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