Сочи, Краснодарский край, 24 ноября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. Жительница села Ордынка-1 (Дагомыс, Краснодарский край) скончалась от травм после нападения дикого зверя, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Republica Медведь

«В правоохранительные органы Сочи 23 ноября 2016 года поступило сообщение об обнаружении вблизи одного из домовладений по улице Тополиной в селе Ордынка-1 тела 77-летней местной жительницы с множественными телесными повреждениями», — сообщили в пресс-службе.

Местный житель обнаружил труп односельчанки утром 23 ноября. На её теле видны повреждения, какие могли быть нанесены при нападении дикого животного. Следствие предполагает, что на человека напал медведь.

«Кроме того, на земле имелись следы волочения и шерсти животного», — говорится в сообщении.

Проводится доследственная проверка. Для установления причины гибели женщины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в городе Фредерик (штат Мэриленд, США) 63-летней женщине удалось выжить после атаки гималайского медведя. Женщина ударила медведя кулаком по морде, а затем притворилась мёртвой.