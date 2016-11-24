Архангельск, 24 ноября, 2016, 11:38 — ИА Регнум.



Владимир Станулевич Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь

В министерстве культуры Архангельской области прошло совещание с участием министра Вероники Яничек, руководителя инспекции по охране памятников Анны Ивченко, помощника Митрополита Михаила Насонова, участника архитектурно-реставрационной комиссии митрополии Владимира Станулевича и директора ООО «Липецкая Производственно-Реставрационная компания «Лайм ПАРК» Виталия Семенского, посвященное проблемам реставрации Свято-Троицкого Антониево-Сийского монастыря.

25 октября 2016 года федеральное Министерство культуры по заявке Архангельской митрополии и финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии провело конкурс на заключение двухлетнего контракта по реставрации Троицкого собора монастыря на сумму 14,7 млн. На конкурсе победило липецкое предприятие. Это первые, за всю историю, деньги выделенные государством непосредственно на реставрацию этого памятника истории и культуры федерального значения.

К сожалению, министерство культуры РФ провело этот конкурс под конец года, и с освоением 4 млн. рублей предусмотренных на 2016 год могут возникнуть проблемы. Это вызвало озабоченность руководства области, Церкви и общественников и было решено провести совещание по ускорению работ. Выяснилось, что ФГКУ «Центрреставрация» федерального Минкульта пока не выдал копию контракта на авторский надзор по этому объекту, что задерживает оформление областью разрешения на работы, хотя уже 9 декабря необходимо отчитаться о выполнении объемов 2016 года. Директор ООО Виталий Семенской заявил, что предприятие готово начать работу немедленно по получении всех необходимых документов, и предоставить график работ по объекту — в связи с напряженными сроками и особой важность объекта для региона.

В 2020 году монастырю исполняется 500 лет со дня основания святым Антонием-Сийским (1477−1556) — уроженцем двинского села Кехта. В монастыре был насильно пострижен в монахи основатель династии Романовых будущий Патриарх Филарет (1553 — 1633 гг), отсюда ушел в 1730 году в Москву учиться Михайло Ломоносов, его именем названы два евангелия — XIV и XVII века. Евангелие XVII века является уникальным произведением искусства и содержит сотни миниатюр. Монастырь был закрыт в 1923 году, на его территории были трудовая колония, дом отдыха, пионерский лагерь. В 1992 году здания были возвращены Церкви, но осенью в Благовещенской церкви монастыря произошел большой пожар, оставивший ее в аварийном состоянии. С тех пор монастырь «встал на ноги» усилиями многих людей, в первую очередь бывшего настоятеля архимандрита Трифона (Плотникова) и нынешнего — игумена Варлаама (Дульского). Однако возврата долга и помощи со стороны государства до последнего времени не происходило, что является разительным контрастом с некоторыми другими памятниками истории России и Севера — например Соловецким монастырем.