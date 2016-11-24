Вашингтон, 24 ноября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. Сможет ли бывшая первая леди Хиллари Клинтон попасть в Белый дом? Такой провокационный вопрос подняли некоторые эксперты в области компьютерной безопасности, когда предположили, что в ключевых штатах США результаты выборов могли быть подтасованы хакерами, сообщает Daily Beast.

Johan Viirok Хакер

Основной упор делается на возможности манипуляций, поскольку никаких четких доказательств того, что с избирательными машинами были проведены какие-то действия, приведено не было. Но уже, как сообщил журнал New York Magazine, группа экспертов в области информационных технологий и юристы по делам избирательной системы призвали Клинтон пересчитать голоса в штатах Висконсин, Мичиган и Пенсильвания.

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Хотя очень заманчивым является желание обвинить хакеров в том, что именно из-за них Клинтон лишалась победы, а не из-за провала политического курса, эксперты подчеркивают, что не стоит надеяться на неожиданный поворот событий. Изменение хакерами исхода выборов стало бы еще более удивительным событием, чем сама победа Трампа.

«На данный момент нет никаких доказательств вмешательства. Вообще никаких», — отметил Дэвид Бэкер, исполнительный директор Центра избирательных инноваций и исследований.

Так, отмечает он, хакерам бы пришлось начинать свою работу задолго до начала выборов, а в тех штатах и округах, где не используются электронные избирательные аппараты, им бы пришлось присутствовать непосредственно. И работать бы пришлось не только до дня выборов, но в сам день выборов. Для этого потребовалось бы большое количество людей, работающих скоординированно, при большом риске быть пойманными.

«Я не знаю, как спланировать такое мероприятие, даже если бы с Джорджем Клуни и Брэдом Питтом», — добавил он, имея в виду персонажей трилогии про грабителей банков с участием известных актеров.

Вопреки заявлениям сторонников пересчета, в некоторых штатах официальные лица с периодичностью возвращаются к подсчету голосов для установления того, был ли соблюден закон и работали ли избирательные машины должны образом. Более того, если проверка в штате Висконсин и сможет установить какие-либо неточности, то в других штатах вероятность этого меньше из-за применяемых там методов подсчета голосов.