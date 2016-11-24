Краснодар, 24 ноября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. Краснодару в муниципальную собственность будет возращен земельный участок, рыночная стоимость которого составляет 2,7 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 24 ноября, такое решение сначала принял Арбитражный суд Краснодарского края. Затем с ним согласился и Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, в полном объеме удовлетворивший требования прокурора об истребовании участка из незаконного владения.

ChristerM Гольф

В ходе проверки было установлено, что земельный участок, расположенный в Карасунском округе города Краснодара, в районе озера «Старая Кубань», был предоставлен администрацией краевой столицы в собственность восьми юридическим лицам. Использовать землю планировалось под гольф-клуб.

Всего было продано 195 гектаров земли. Однако это значительно превышает площадь участка, необходимого для использования расположенного на нём объекта недвижимости — почти 684 квадратных метра.

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На Кубани осуждены два махинатора с землей

Однако, как оказалось, это не единственное нарушение требований земельного законодательства. Согласно утвержденному думой генеральному плану Краснодара спорный земельный участок расположен в зоне рекреационного назначения (городские зеленые насаждения общего пользования, территория спортивно-рекреационной зоны). А это обстоятельство исключает возможность приватизации земельного участка.

В настоящее время решение суда уже вступило в законную силу.

Напомним, в 2014 году территория под гольф-клуб была выделена в аренду ООО «Кубанская нива» на десять лет, а затем участок перешел в собственность компании. В 2015 году после ряда перепродаж владельцем участка стало ООО «Агроинвест».В настоящее время собственником участка суд считает «Крайинвестбанк», который приобрел его за 1,7 млрд рублей, пишет газета «КоммерсантЪ». В свою очередь, банк утверждает, что право на землю перешло группе компаний (ООО «Черноморская строительная компания», «Черноморская финансовая компания», «Стройсоюзсервис», «Астра») за 7 млрд. рублей с рассрочкой платежа до 2019 года.